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Пятница, 10 июня 2022, 12:47 мск

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Канада заблокировала связанные с Россией активы на 300 млн долларов

Фото: FreePik

Королевская конная полиция Канады сообщила о блокировке российских активов на 314 млн долларов. Речь идет как о замороженных счетах, так и об операциях, которые были приостановлены.

«С 24 февраля по 7 июня были заморожены российские активы на общую сумму 123 млн долларов. Также были заблокированы транзакции на общую сумму 289 млн долларов», – говорится в документе канадских правоохранителей.

Стоит отметить, что канадская королевская конная полиция является единственным в мире правоохранительным органом, который обладает законными полномочиями на международном, государственном, провинциальном и муниципальном уровнях.

Канада поддерживает антироссийские санкции с самого начала их принятия другими странами. В последний раз канадские власти заявили об экономических рестрикциях 8 июня. Тогда Оттава опубликовала список из 28 видов деятельности, связанных с нефтегазовой и химической промышленностью РФ, которые подпали в «черный список».

Оттава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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