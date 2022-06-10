Канада заблокировала связанные с Россией активы на 300 млн долларов

Королевская конная полиция Канады сообщила о блокировке российских активов на 314 млн долларов. Речь идет как о замороженных счетах, так и об операциях, которые были приостановлены.

«С 24 февраля по 7 июня были заморожены российские активы на общую сумму 123 млн долларов. Также были заблокированы транзакции на общую сумму 289 млн долларов», – говорится в документе канадских правоохранителей.

Стоит отметить, что канадская королевская конная полиция является единственным в мире правоохранительным органом, который обладает законными полномочиями на международном, государственном, провинциальном и муниципальном уровнях.

Канада поддерживает антироссийские санкции с самого начала их принятия другими странами. В последний раз канадские власти заявили об экономических рестрикциях 8 июня. Тогда Оттава опубликовала список из 28 видов деятельности, связанных с нефтегазовой и химической промышленностью РФ, которые подпали в «черный список».

Оттава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»