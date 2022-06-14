Производство стекла в России упало почти на треть из-за санкций

В России производство листового стекла снизилось на 30%. Продажи упали из-за сокращения спроса на внутреннем рынке, сбоев в логистике и санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В министерстве уточнили, что в мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, в 2021 году – почти 100% из-за повышенного спроса. Речь идет непосредственно о листовом стекле, которое преимущественно используют в строительстве.

По сравнению с апрелем в мае выпуск листового стекла сократился на 20%, приводит данные Минпромторг со ссылкой на информацию от производителей. Потребности внутреннего рынка в стекле полностью обеспечены, подчеркнули в министерстве.

Компании начала снижать выпуск листового стекла из-за уменьшения спроса, а использование листового стекла в России сократилось, прежде всего из-за снижения объемов строительства. Что объяснялось снижением активности девелоперов, связанной в свою очередь с высокой ключевой ставкой, которая действовала в последние месяцы.

Центробанк резко поднял ключевую ставку в конце февраля – с 9,5 до 20%. Тогда регулятор объяснил необходимость такого повышения «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

Москва, Зоя Осколкова

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