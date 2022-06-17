Норвегия вводит новый пакет антироссийских санкций

Власти Норвегии вслед за странами Евросоюза приняли очередной пакет санкций против России. Список включает в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю.

«Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию», – приводятся в заявлении правительства королевства слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Запрет вступает в силу незамедлительно. При этом документом предусмотрены переходные периоды: для сырой нефти – до 5 декабря 2022 года, для нефтепродуктов – до 5 февраля 2023 года.

Помимо этого, под новые санкции попали 65 человек и 18 компаний. В общей сложности в «черном списке» Норвегии оказались 1158 физических лиц и почти 100 предприятий и организаций.

Осло, Зоя Осколкова

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