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Вторник, 21 июня 2022, 10:11 мск

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Россия может противостоять санкциям с помощью энергоресурсов и продовольствия

Россия справляется с санкционным давлением Запада благодаря своим энергоресурсам и продовольствию. Об этом заявил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.

По его словам, РФ успешно справляется с ограничениями, а общие показатели экономики страны «не имеют никаких проблем». «Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие», – сказал Полин в беседе с порталом «Гуаньча».

России удалось увеличить поставки газа в Евросоюз почти на треть даже в условиях санкций. В то же время в западных странах цены на топливо продолжают расти.

Кроме того, эксперт указал на большие возможности экспорта зерна, которыми обладает Россия. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, в этом году страна может поставить на мировой рынок 50 млн тонн зерна, что соответствует уровню предыдущих лет. «Это также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям», – заключил Полин.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, российский лидер назвал все вводимые против РФ санкции безумными и бездумными. По его словам, единственной целью этих ограничений является взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, но этого не случилось. Россия подавила инфляционный всплеск, а государственные финансы оказались устойчивы.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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