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Четверг, 23 июня 2022, 15:47 мск

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Антироссийские санкции назвали «финансовой ядерной бомбой»

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев назвал антироссийские санкции «финансовой ядерной бомбой». Подобного давления не испытывала ни одна страна в мире, передает РБК.

«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба – в принципе, ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое сейчас испытывает Россия. И, конечно, это заставило нас реагировать <...> удалось в целом сохранить и макроэкономическую стабильность, и финансовая инфраструктура работает», – сказал Моисеев на круглом столе думского комитета по финансовому рынку.

Чиновник напомнил о словах американского президента Джо Байдена, который обещал, что за доллар будут давать 200 рублей. США, по словам Моисеева, планировали «разворотить в клочья» финансовую систему России, но не получилось.

«В целом надо сказать, что наши финансовые рынки не до конца выполнили свои задачи <…> в том смысле, что у нас финансовые рынки не обеспечили доступность кредитных, финансовых ресурсов для всей экономики в целом, поэтому мы сейчас должны думать не только о стабилизации, но и о развитии, – отметил замминистра. – Здесь надо в первую очередь думать о том, как обеспечить вот этот круговорот денег в экономике».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Минфин РФ, Санкции против России,