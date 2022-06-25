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NewDayNews.ru

Суббота, 25 июня 2022, 10:32 мск

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NYT: Запад не ожидал такой мощной «отдачи» от антироссийских санкций

Фото: страница Белого дома в соцсети

США и ЕС не были готовы к тому, что введенные против РФ ограничения настолько негативно повлияют на американскую и европейскую экономики. Об этом пишет The New York Times (NYT) в статье под названием «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».

Вашингтон продолжает расшатывать международную экономическую систему путем вмешательства в поставки энергоресурсов. Еще в конце февраля официальные лица США заявляли, что санкции не коснутся экспорта российских нефти и газа. Слова о том, что Запад не должен пострадать от антироссийских мероприятий, очень скоро уступили место совсем другой риторике.

Пытаясь воплотить в жизнь свои угрозы, США и Европа загнали себя в максимально уязвимое положение. На Западе после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко выросли цены на энергоносители. Экономика западных стран более уязвима, чем изначально предполагали их правительства, отмечают авторы публикации, ссылаясь на вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса.

Тем временем, граждане России меньше европейцев и американцев ощутили последствия кампании по «разрушению российской экономики». По данным NYT, РФ в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа.

Кроме того, авторы статьи указали на то, что изначальная цель антироссийских мер состояла в том, чтобы предупредить начало специальной военной операции на Украине. Когда же этого не случилось, мотивы западных лидеров утратили ясность и до сих пор остаются слабо обоснованными.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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