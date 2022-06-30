Российские банки резко сократили выдачу кредитов друг другу

Объемы межбанковского кредитования в России резко упали. Участники банковского рынка пересмотрели кредитные лимиты друг друга и больше не выдают ссуды в валюте.

Как следует из статистики Центробанка, на 1 мая остатки на счетах, где отражаются межбанковские кредиты, достигли 8,77 трлн рублей – это сопоставимо с уровнями начала 2020 года. При этом до начала спецоперации на Украине и введения жестких антироссийских санкций объем МБК превышал 12,43 трлн рублей. Таким образом, за три кризисных месяца российский межбанковский рынок сжался на 27,2%, или на 3,65 трлн рублей, пишет РБК.

По словам аналитиков, есть два фактора, из-за которых произошло сокращение объема межбанковских кредитов. Первый – валютная переоценка довольно значительной доли валютных ссуд из-за укрепления рубля. Второй – непосредственное снижение валютного кредитования, поскольку часть банков не могут проводить операции с валютой из-за ограничений.

Впрочем, оценить степень влияние каждого из факторов невозможно. С 1 марта из-за западных санкций Центробанк РФ засекретил стандартные формы отчетности банков и сократил статистику по сектору в целом. По данным регулятора на 1 февраля, примерно треть межбанковских кредитов были валютными – 4,2 трлн рублей, или 53,9 млрд долларов.

Финансовые ограничения привели к исчезновению валютного МБК. Банки не выдавали кредиты как иностранным, так и российским банкам из-за опасений, что платежи могут не пройти, в любой момент могут быть заблокированы или выданный кредит может не вернуться по причине введения санкций или из-за комплаенс-процедур на стороне западных банков-корреспондентов. Кроме того, произошло отключение биржевых терминалов Bloomberg и Reuters, а они являются основными каналами для заключения межбанковских сделок.

Санкции привели к тому, что возникло разделение игроков банковского рынка на тех, кто уже попал под жесткие блокирующие меры, а кто – нет, в итоге какое-то время вырабатывалась политика по дальнейшей работе друг с другом.

Москва, Зоя Осколкова

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