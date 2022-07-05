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Вторник, 5 июля 2022, 11:58 мск

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В Европе старый холодильник назвали «другом» Путина

Фото: FreePik

«Ваш старый холодильник – друг Владимира Путина. Выбросьте его!». С таким призывом обратился к читателям обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Он предлагает европейцам заменить старую бытовую технику для экономии электроэнергии.

Большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, который пригодился бы зимой для отопления. Если расход электроэнергии снизить, топливо можно сэкономить и тем самым справиться с дефицитом, пишет журналист.

Замена старой техники на более экологичную станет лучшим способом в борьбе с зависимостью от российского газа. Кроме того, это поддержит производителей и позволит загрузить заводы. По мнению эксперта, помощь государства в приобретении новых устройств гражданами позволит решить проблему гораздо дешевле и эффективнее, чем субсидии на потребление.

Блас привел в пример Грецию, где власти предлагают компенсации в размере 30-50% от стоимости новых кондиционеров, и Саудовскую Аравию, которая сделала ставку на энергоэффективные электроприборы.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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