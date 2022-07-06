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Среда, 6 июля 2022, 14:17 мск

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Банк России одобрил первый в стране товарный индекс

Центробанк РФ одобрил первый товарный индекс – биржевой индекс на пшеницу. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Пилотным ценовым показателем стал биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает АО «Национальная товарная биржа». Он отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск», – говорится в сообщении.

В ЦБ указали, что участники рынка могут ссылаться на этот индекс при решении бизнес-задачи или запускать инструменты хеджирования ценовых рисков. Кроме того, его можно применять при регулировании товарных рынков.

Индекс был проверен совместно Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой и Минфином, уточнил регулятор.

«На примере первого индекса Банк России подготовит предложения по созданию механизма межведомственной оценки и направит их для обсуждения в правительство Российской Федерации», – добавили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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