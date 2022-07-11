Около половины россиян ощутили рост цен на мясо и сахар

За последний месяц более 40% россиян ощутили рост стоимости мяса и сахара. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно результатам исследования, опубликованного на сайте соццентра, рост цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 43% россиян. 40% сограждан заявили о заметном подорожании сахара за этот период.

38% респондентов заметили рост стоимости молока и молочной продукции, 35% – рыбы и морепродуктов. 34% участников опроса говорят об увеличении цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

По данным ФОМ, заметный рост цен на растительное масло за последний месяц ощутил почти каждый третий (32%), на яйца и плодоовощную продукцию – по 28% опрошенных, алкогольные – 15% россиян.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в 104 населенных пунктах РФ, расположенных в 53 регионах.

Москва, Зоя Осколкова

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