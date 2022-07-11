российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 июля 2022, 11:26 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Около половины россиян ощутили рост цен на мясо и сахар

За последний месяц более 40% россиян ощутили рост стоимости мяса и сахара. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно результатам исследования, опубликованного на сайте соццентра, рост цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 43% россиян. 40% сограждан заявили о заметном подорожании сахара за этот период.

38% респондентов заметили рост стоимости молока и молочной продукции, 35% – рыбы и морепродуктов. 34% участников опроса говорят об увеличении цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

По данным ФОМ, заметный рост цен на растительное масло за последний месяц ощутил почти каждый третий (32%), на яйца и плодоовощную продукцию – по 28% опрошенных, алкогольные – 15% россиян.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в 104 населенных пунктах РФ, расположенных в 53 регионах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Polityka: Польшу ждет жесточайший кризис / На Урале дорожают детское питание, огурцы и водка / Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов / Овощи дешевеют, курица дорожает: как поменялись цены в магазинах / Большинство опрошенных россиян заявили об ускорении роста цен / «Никакого влияния на рост цен…» Гильдия российских хлебопекарей оценила поддержку отрасли со стороны правительства РФ / Посол Антонов назвал причины продовольственного кризиса, и это не СВО / Майская инфляция в Свердловской области составила 17%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен,