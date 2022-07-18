В России резко выросла стоимость школьного набора

В России средняя сумма, которую родители должны потратить на сборы ребенка в школу, выросла на 15%. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Чек Индекс».

Набор канцелярских принадлежностей в среднем обходится родителям школьника в 784 рублей (+12% к 2021 году). Средний чек при покупке дневника составил 163 рублей (+46%). Средние траты покупающих школьную форму – 2,9 тысячи рублей (+8%).

Весь список товаров, которые необходимы для школы, без учета трат на повседневную одежду и принадлежности, стоит около 13,3 тысячи рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году, пишут «Известия».

Вместе с тем, специалисты отметили изменения в потребительском поведении. В первой половине лета родители купили к школе на 25% больше товаров в натуральном выражении, чем в прошлом году, причем большая часть (89%) приобретений пришлась на онлайн-магазины.

По мнению экспертов, родители начали следовать стратегии «запасливого» потребления, стараясь приобрести больший объем товаров из школьного набора заранее. Таким образом, можно избежать ажиотажного спроса в августе и нивелировать традиционное повышение цен в преддверии начала учебного года.

«Чек Индекс» анализирует обезличенные агрегированные данные оператора фискальных данных «Платформы ОФД», который получает информации с более чем 1,1 млн онлайн-касс в России и от экспертов-партнеров.

Москва, Зоя Осколкова

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