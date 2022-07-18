В США назвали «обнадеживающими» переговоры с Индией по потолку цен на нефть из РФ

Переговоры с Индией о возможном введении потолка цен на российскую нефть были обнадеживающими, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она провела переговорила на эту тему более, чем с шестью коллегами из стран «Большой двадцатки».
«Прошедшие переговоры в целом были обнадеживающими», – приводит слова Йеллен агентство Reuters. Индийские официальные лица не обещала присоединиться к режиму ограничения цен, если такой введут, признала министр. Но они «не выразили враждебности к этой идее».
Министр обсудила тему предельных цен на российскую нефть также с коллегами из Австралии, Турции, Саудовской Аравии, Южной Африки, Сингапура.
Ранее США с союзниками обсудили введение предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель. В Китае уже предупредили, что подобные действия приведут в новому скачку инфляции и могут изменить структуру глобального энергоснабжения.
Ответом на возможное установление потолка цен стал план России созданию национального эталона нефти. Торговля нефтью на национальной платформе может стартовать уже в октябре.
Вашингтон, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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