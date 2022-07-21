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Четверг, 21 июля 2022, 10:48 мск

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США назвали срок введения потолка цен на российскую нефть. Россия ответила ультиматумом

В Вашингтоне ожидают, что ценовой потолок на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Инициатива может быть реализована после введения Евросоюзом запрета на страхование морских перевозок нефти из России.

«Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен», – заявил Адейемо на Аспенском форуме по безопасности в американском штате Колорадо, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что ЕС планирует к сентябрю ввести меры по страхованию нефти. «Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», – заключил замминистра.

Ранее МИД России назвал планы Запада установить потолок цен на российскую нефть антирыночными и предупредил, что этот шаг может привести к росту цен на «черное золото».

Со своей стороны вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия откажется от поставок нефти на мировые рынки, если установленная Западом предельная цена на сырье будет ниже затрат на его добычу. Нефтяники не будут работать в убыток, подчеркнул он.

Ранее аналитики JPMorgan Chase спрогнозировали рост стоимости барреля нефти до $380, если Россия в ответ на установление ценового потолка сократит объемы нефтедобычи.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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