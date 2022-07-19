Южная Корея согласилась поддержать потолок цен на нефть из России

Южная Корея готова присоединиться к режиму ограничения цен на российскую нефть, предложенную США и их союзниками. Глава южнокорейского Минфина Чху Гён Хо предупредил, что стратегия должна быть хорошо разработана, чтобы сыграть на стабилизацию рыночных цен, передает агентство «Рёнхап».

Чху Гён Хо обсудил вопрос установления максимальных цен на нефть с коллегой из США Джанет Йеллен во время ее визита в Сеул.

«Мы сочувствуем цели введения цен и готовы присоединиться к нему. Ограничение цен на нефть должно быть эффективно разработано, чтобы способствовать стабильности международных цен на нефть и потребительских цен», – сказал министр.

США с союзниками готовят почву для установления предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель. Джанет Йеллен обсуждала этот вопрос с коллегами из ряда стран G20. По ее словам, переговоры с министром из Индии были обнадеживающими.

Китай предупредил, что попытки ограничить цену российской нефти приведут к сбою в структуре нефтяного рынка. В ответ на усилия Запада Россия может снизить объем добычи, что приведет к скачку цен.

Сеул, Наталья Рязанова

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