российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 июля 2022, 13:15 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Цена газа в Европе впервые с марта поднялась выше 2 тысяч долларов за кубометр

Спотовая стоимость природного газа в Европе превысила 2 тысяч долларов за кубометр. Цену подстегнула информация о том, что вышел из строя еще один двигатель для перекачки топлива на газопроводе «Северный поток».

Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник выросла до 2080 долларов. Это рекордный показатель за последние четыре месяца.

Цена на газ растет в связи с ожиданием снижения поставок. Ранее «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Таким образом, суточная производительность станции снизится в два раза – с 67 млн куб. м до 33 млн куб. м.

Как сообщал «Новый День», в июне прокачка российского газа по «Северному потоку» была снижена до 40% от полной мощности из-за отказа Канады вернуть турбину Siemens после ремонта, сославшейся на санкции против России. Позже Оттава согласилась сделать исключение из антироссийских рестрикций и передать агрегат Германии.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Газ сверх контракта: Россия снова готова помочь Сербии / Южная Корея согласилась поддержать потолок цен на нефть из России / Минфин предложил считать сверхдоходами поступления от нефти дороже $60 / СМИ: жара ускорит энергетический «шторм» в Европе / В США назвали «обнадеживающими» переговоры с Индией по потолку цен на нефть из РФ / Telegraph: Шольц рискует потерять пост без «капитуляции» перед Путиным / СМИ: Россия разрабатывает национальный эталон нефти / Канада ввела санкции против нефтегазового сектора экономики РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Европа, Нефть и газ,