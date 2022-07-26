Цена газа в Европе впервые с марта поднялась выше 2 тысяч долларов за кубометр

Спотовая стоимость природного газа в Европе превысила 2 тысяч долларов за кубометр. Цену подстегнула информация о том, что вышел из строя еще один двигатель для перекачки топлива на газопроводе «Северный поток».

Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник выросла до 2080 долларов. Это рекордный показатель за последние четыре месяца.

Цена на газ растет в связи с ожиданием снижения поставок. Ранее «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Таким образом, суточная производительность станции снизится в два раза – с 67 млн куб. м до 33 млн куб. м.

Как сообщал «Новый День», в июне прокачка российского газа по «Северному потоку» была снижена до 40% от полной мощности из-за отказа Канады вернуть турбину Siemens после ремонта, сославшейся на санкции против России. Позже Оттава согласилась сделать исключение из антироссийских рестрикций и передать агрегат Германии.

Брюссель, Зоя Осколкова

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