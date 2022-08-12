Эффект санкций: эксперты объяснили резкое падение доходов бюджета России

В июле доходы российского бюджета без учета нефти и газа рухнули на 29% относительно аналогичного показателя прошлого года, что стало максимальным падением за 11 лет. Эксперты объяснили это эффектом масштабных западных санкций из-за СВО на Украине, которые сильно ударили по металлургам и спровоцировали общее замедление деловой активности в стране.

В минувшем месяце ненефтегазовые доходы российской казны составили 990 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина.

Поступления в бюджет от нефти и газа тоже сократились, но не так заметно – на 22% в годовом выражении, до 771 млрд рублей. В целом сокращение бюджетных доходов в июле составило 26% год к году, а их общий объем составил 1,76 трлн рублей.

В составе ненефтегазовых поступлений доходы от НДС от внутристранового оборота рухнули на 41% в годовом выражении, доходы от НДС на ввозимые из-за рубежа товары – на 40%. Поступления от акцизов, уплаченных на территории страны, снизились на 26%, от акцизов на ввозимые товары – на 45%. Поступления от всех импортных операций упали на 44%. Сильнее всего в этой категории упали поступления от ввозных таможенных пошлин – минус 59%.

В июле также было отмечено снижение поступлений по налогу на прибыль организаций – на 32%.

Рост показали только две статьи ненефтегазовых доходов – поступления от НДФЛ выросли в три раза, прочие поступления (к примеру, доходы от госсобственности) увеличились на 18%.

Профессор НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев связал снижение ненефтегазовых доходов с влиянием на российскую экономику западных санкций. На их фоне сжимается активность бизнеса, начинаются проблемы с прибыльность. Под сильный удар, в частности, попала металлургическая отрасль, поскольку в отношении металлургов были введены серьезные рестрикции, указал эксперт. Кроме того, на динамику поступлений в бюджет, по его мнению, влияют инфраструктурная перестройка и смена собственников в ряде компаний.

Рекордный июльский спад доходов связан прежде всего с «проседанием» различных поступлений от металлургической отрасли, которые обеспечивают значительную часть ненефтегазовых доходов бюджета, отметил руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Кроме того, наметился спад в различных отраслях обрабатывающей промышленности, поскольку запасы сырья, материалов и деталей постепенно подходят к концу, а перестройка на новую модель работы еще не произошла, указал он.

На снижение доходов также повлиял укрепившийся рубль. В итоге товары, которые Россия активно поставляет за рубеж, включая металлы, не смогли обеспечить резкого прироста доходов бюджета, как это было в первом квартале, подытожил Климанов.

По мнению эксперта, в третьем квартале ситуация с ненефтегазовыми доходами бюджета останется напряженной, так как за очень короткие сроки сложно запустить импортозамещение и наладить работу с новыми рынками.

Москва, Наталья Петрова

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