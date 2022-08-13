Европа восстанавливает экспортные поставки в Россию

Евросоюз увеличивает экспорт товаров в Россию, несмотря на санкционное давление. В июне возросли поставки промышленного оборудования, а также лекарств, которые стали второй крупнейшей статьей европейского экспорта в Россию, передает РБК со ссылкой на данные Евростата.

Как отмечается, экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию в июне увеличился на 18% по сравнению с предыдущим месяцем – до €4,45 млрд (в мае было €3,78 млрд). Поставки увеличиваются второй месяц подряд с апрельской низшей точки в €2,78 млрд, но остается значительно меньше показателя июня 2021 года (€7,21 млрд).

Как следует из внешнеторговых данных Eurostat, изученных РБК, крупнейшим евроэкспортером в Россию остается Германия (€1,16 млрд в июне плюс 5,4% к маю), на втором месте – Италия (€532 млн плюс 2,9%). По сравнению со значениями апреля-мая (€200-250 млн) ощутимо выросли поставки в Россию из Польши – до €395 млн. Экспорт из стран Балтии увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 34% – до €481 млн.

В составе европейского промышленного оборудования, поставляемого в Россию, в июне по сравнению с маем, в частности, увеличились поставки некоторых насосов, центрифуг, посудомоечных агрегатов, огнетушителей, сельскохозяйственных машин, оборудования для приготовления пищевых продуктов и напитков, а также подъемного оборудования, включая лифты, следует из статистики Eurostat.

Напомним, в конце июля Европейский союз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. С таким заявлением 21 июля выступил Совет ЕС. Кроме того, Евросоюз утвердил санкционные исключения для сделок в сферах продаж сельскохозяйственной продукции, поставок фармацевтики и по транспортировке российской нефти в третьи страны.

Москва, Светлана Антонова

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