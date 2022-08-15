Daily Mail: почти две трети британских компаний пострадали от санкций против РФ

Последствия антироссийских санкций ударили по 71% компаний Великобритании, следует из данных опроса страхового агентства Mactavish. Бизнес пожаловался на прямые убытки, сбои в поставках, нехватку рабочей силы, пишет Daily Mail.

Порядка 71% респондентов признали, что их активы напрямую пострадали от санкций против России. У 44% респондентов сократился список поставщиков, а у 42% случилась нехватка персонала.

Убытки на фоне санкций понесли 84% компаний в британском авиационном секторе и более 90% – в финансовом. Финансисты понесли потери, поскольку не смогли продолжать работу с активами и фондами из России, которые попали под ограничения.

В Mactavish отметили, что пандемия показала ряд проблем в британском экономике, которые усугубились после начала военной операции на Украине. В частности, британский бизнес оказался неустойчив в условиях высоких цен и снижения мощностей.

Ранее аналитики предупредили, что Европа рискует лишиться ряда отраслей промышленности из-за роста цен на газ в начале 2023 года. По их оценкам, в будущем феврале стоит ждать начала глобальной рецессии.

Обозреватели назвали антироссийские санкции самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории. Они подчеркнули, что развязанная западными странами экономическая война против Москвы дала обратный эффект. При этом руководство Евросоюза настаивает на поддержке киевского режима и на том, что платить за эту поддержку придется европейцам.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Ответом Запада стало усиление санкционного давления на РФ и активная помощь вооружением и деньгами Украине.

Лондон, Наталья Рязанова

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