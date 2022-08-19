В Германии вновь призвали запустить «Северный поток-2»

Запуск трубопровода «Северный поток-2» поможет наполнить подземные хранилища газа в преддверии зимы, считает зампредседателя Свободной демократической партии ФРГ Вольфганг Кубикки. Он призвал начать прокачку голубого топлива из России по готовому газопроводу на фоне энергетического кризиса.

«Федеральный министр по делам экономики и защиты климата должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии», – цитирует политика Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Кубикки не видит каких-либо препятствий для запуска «Северного потока-2».

На 15 августа суточная закачка газа в ПХГ в Европе достигла минимума: запасы выросли всего на 0,34 процентного пункта. К началу сезона отбора газа из хранилищ запасы должны достигать 80% от мощности ПХГ, но прокачка газа по «Северному потоку» остается низкой из-за снятого для ремонта оборудования.

В Германии задумались над возможностью запустить газопровод «Северный поток-2» еще в начале июля, когда первый агрегат с «Северного потока» сняли для техобслуживания, и объем поставок газа снизился. К концу месяца мэры семи городов немецкого острова Рюген письменно призвали региональные власти и обеспечить энергобезопасность страны и начать эксплуатацию «Северного потока-2».

Газопровод из России в Германию был достроен несмотря на санкции и попытки США помешать работам. Две ветки, проложенные по дну Балтийского моря, способны прокачивать до 55 млрд кубов газа в год. Газопровод заполнен газом и готов к использованию, но немецкие власти так и не дали разрешения запустить его в эксплуатацию.

Берлин, Наталья Рязанова

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