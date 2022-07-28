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Четверг, 28 июля 2022, 08:27 мск

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Немецкие мэры призвали власти ФРГ запустить «Северный поток-2»

Фото: Pixabay

Мэры семи городов немецкого острова Рюген обратились с письмом к региональным властям и правительству Германии, в нем они призвали запустить газопровод «Северный поток-2», чтобы обеспечить энергобезопасность.

Бургомистры сочли неправильным начатый федеральным правительством путь по отказу от российских энергоносителей, передает DPA со ссылкой на документ. По их мнению, Германии нужна энергетическая безопасность в долгосрочной перспективе – для этого нужно задействовать «Северный поток-2». Авторы обращения полагают, что при невозможности использования на 100% «Северный поток» следует подумать над использованием «Северного потока – 2».

Письмо подписали мэры Бергена, Зеллина, Засница, Бинца и других городов. Обращение направлено премьер-министру федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэле Швезиг и министру экономики ФРГ Роберту Хабеку, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации «СП – 2». С тех пор из Берлина неоднократно звучали заявления, что газопровод запущен не будет. С 27 июля поставки газа по «Северному потоку» сократились вдвое – до 20% максимальной мощности газопровода из-за остановки на ремонт еще одной турбины, перекачивающей газ.

Берлин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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