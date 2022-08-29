Инвестор предсказал ослабление рубля из-за роста процентной ставки в США

В сентябре курс рубля по отношению к доллару, вероятно, будет ослабевать. Падение будет умеренным и постепенным. В первую очередь на укрепление американской валюты повлияет решение ФРС о повышении ключевой ставки. С таким прогнозом выступил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Курс рубля к доллару к завершению августа консолидировался вблизи отметки 60. Однако сейчас пик налогового периода, который традиционно играет на укрепление российской валюты, остается позади. «Основной эффект от поддержки данного фактора мы наблюдали в конце второй – начале третьей декады месяца, когда экспортеры заблаговременно продавали инвалюту для осуществления рублевых выплат», – цитирует эксперта агентство «Прайм».

Впрочем, даже в это время рост котировок не был столь же существенным, как раньше, за счет снижения количества расчетов в долларах в пользу других валют.

Кроме того, на поддержание рубля работают высокие цены на нефть и газ, этот факт в ближайшей перспективе останется в силе, считает аналитик.

«Анонсированная на 31 августа-2 сентября полная приостановка газопровода «Северный поток», вероятнее всего, продолжит поддерживать стоимость «голубого топлива» в Европе. В свою очередь, для динамики цен на нефть важными будут три фактора – новости по ядерной сделке США с Ираном, риторика и решения ОПЕК+ (5 сентября состоится встреча представителей стран альянса) и общерыночный риск-аппетит», – добавил Бахтин.

По прогнозам специалиста, ослабление рубля будет умеренным. Предположительно, валютная пара доллар-рубль отойдет от текущего уровня консолидации в направлении уровней вблизи 65. Многое будет зависеть от того, когда и в каких параметрах вернется бюджетное правило. В целом ориентиром на сентябрь по паре доллар-рубль выступает зона 63-67, заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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