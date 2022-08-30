Компании из США пытаются обойти антироссийские санкции через Турцию

Американские компании хотят обойти санкции и торговать с Россией через Турцию. Об этом пишет газета Yeni Safak со ссылкой на турецких бизнесменов, получивших соответствующие предложения.

«Американские компании, которые ушли из России, ищут способ тайно торговать с РФ через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию», – говорится в публикации.

В настоящее время американцы ведут свой бизнес через Турцию и ОАЭ. Для этого международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая.

Из тех товаров, которые производит Россия, американский бизнес интересует нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, водные продукты и алкогольные напитки. С введением антироссийских санкций тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации.

После начала спецоперации России на Украине вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант встречался в Турции с политиками и бизнесменами. Как потом сообщил посол США в Анкаре Джефф Флейк, пять тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию.

Анкара, Зоя Осколкова

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