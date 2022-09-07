Путин оценил в 12% прогнозируемую инфляцию в России по итогам года

По итогам 2022 года инфляция в России составит порядка 12%. Уже сейчас наблюдается тренд на снижение показателя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«У нас сейчас инфляция 14 с небольшим процентов, но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение, а там – на подъем. Думаю, что по результатам года будет где-то 12%", – сказал глава государства.

Более того, в I – II квартале следующего года прогнозируется снижение инфляции до целевых показателей, по разным оценкам, до 5-6% и даже 4%. «Посмотрим, во всяком случае тенденции в этом смысле положительные», – отметил президент.

По данным Росстата, годовая инфляция на 29 августа составляла 14,3%, снизившись с 15,1% на конец июля. Ранее Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции в 2022 году с 17,5% (майская оценка) до 13,4%. Также поступил и ЦБ, понизив свой прогноз по инфляции до 12-15% с 14-17%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»