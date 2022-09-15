Производители сланцевого газа в США не смогут резко нарастить поставки в Европу

В США компании по добыче сланцевого газа заявили, что не смогут резко нарастить поставки в европейские страны грядущей зимой. Об этом сообщает газета Financial Times.

Сланцевая промышленность США не сможет добывать больше, помощи не будет ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти, заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло. На сегодняшний день объем поставок американских энергоресурсов в Европу практически достиг потолка.

Исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд добавил, что нефтяная компания не запускает новые буровые установки. Он также подтвердил, что экспорт сжиженного природного газа и нефти из США в Европу достиг максимальных объемов, а поскольку пока сырья всем не хватает, продается оно гораздо дороже.

По информации издания, до пандемии коронавируса в Соединенных Штатах Америки добывалось 13 млн баррелей в сутки – 10% от мировых поставок, затем объемы добычи уменьшились. На прошлой неделе они вернулись на уровень 12,1 млн баррелей в сутки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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