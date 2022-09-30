Введение лимита цен на нефть станет смертельным ударом для Запада

Есть два варианта развития событий после ограничения цен на экспорт российской нефти, но ни один из них не обернется ничем хорошим для стран «Большой семерки». Такое мнение озвучили аналитики журнала Forbes.

Лидеры G7 договорились ввести лимит стоимости российской нефти и распространить действие санкций на третьи страны, тем самым ограничив прибыль, которую Кремль получает от повышения цен на «черное золото». Однако у этой идеи есть очень весомые недостатки.

Велика вероятность, что крупные покупатели российской нефти, такие как Китай, Индия, Турция, проигнорируют ограничение или уклонятся от него. Результатом эмбарго ЕС на российский экспорт энергоносителей и ограничения цен может стать то, что РФ отправит больше баррелей в дружественные страны, используя в основном суда под российским, китайским и турецким флагами.

В то же время ограничение скажется на регулярности поставок топлива из РФ, что обернется перебоями и приведет к резкому росту мировых цен. Как следствие – «бычий шок» на рынке, цены до 150 долларов за баррель. Такой сценарий может увеличить доходы России от продажи нефти на целых 50 % при одновременном усилении глобального рецессионного давления.

По мнению экономистов, так происходит потому, что политики не в состоянии понять работу и экономику энергетических рынков. Реальность такова, что ограничение цен можно легко обойти. «Покупатели из третьих стран также могут создать впечатление, что они играют в мяч с G7, продолжая импортировать российские энергоносители, просто заплатив предельную цену, а затем заплатив российским продавцам дополнительную сумму на стороне, – указывают эксперты. – Менее щепетильные торговцы могли даже использовать фальсифицированные коносаменты или другие подделки, чтобы обойти ограничение цен».

Кроме того, Россия остается членом ОПЕК+. Высшие члены картеля ОПЕК+ сыты по горло вмешательством Запада на энергетические рынки. Саудовская Аравия сегодня больше связана с Москвой, чем с Вашингтоном, констатируют авторы статьи.

Москва, Зоя Осколкова

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