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Пятница, 30 сентября 2022, 10:47 мск

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Производство книг в России аномально подорожало

Российские издатели заявили об аномальном подорожании печати книг. Наблюдается дефицит полиграфических мощностей и материалов, ряд производителей задумались о переносе печати в Индию и Иран или отказе от выпуска дорогих книг.

Производство книг в России с начала 2022 года выросло в цене примерно на 20-30%, сообщает РБК со ссылкой на представителей отрасли. По словам президента российской издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, себестоимость печати из-за роста цен на бумагу и типографские услуги к сентябрю подорожала с начала года более чем на 30%. С похожей оценкой выступил директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь.

Директор издательства детской литературы «Росмэн» Борис Кузнецов заявил, что актуальная динамика цен на производство книг является «самыми аномальными колебаниями на рынке за последние 20 лет». По его мнению, с начала года себестоимость производства увеличилась более чем на 20%.

«Ситуация складывается крайне тревожная. Несмотря на то, что мы живем в цифровую эпоху, в общей структуре книжного потребления доля бумажных книг составляет около 80%», – отметил Новиков.

В свою очередь в Минцифры не видят проблемы. Как заявили в пресс-службе ведомства, «дефицита полиграфических мощностей в издательском сегменте не наблюдается, рост стоимости полиграфических услуг прекратился, а ситуация стабилизировалась».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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