Anadolu: Ближний Восток не поможет ЕС справиться с энергокризисом грядущей зимой

Европа обратилась к странам Персидского залива в поисках решения проблемы дефицита энергии. Однако Ближний Восток не спасет страны Евросоюза этой зимой, так как ему необходимо сначала удовлетворить внутренний спрос. Об этом пишет Anadolu.

«Страны Персидского залива, за исключением Катара, в последнее время сталкиваются с проблемами в удовлетворении собственных растущих потребностей в голубом топливе. Они даже прибегают к импорту газа, который в дальнейшем подлежит сжижению и реэкспорту на другие рынки», – говорится в статье.

Крупнейшим экспортером газа в арабском мире является Катар. Кроме того, это третья в мире страна после России и Ирана по запасам голубого топлива. В то же время Катар поставляет в ЕС лишь 60 тысяч кубометров в сутки из необходимого Европе миллиарда. Подавляющая доля всего экспорта катарского газа идет в Индию, Пакистан, Южную Корею и Китай.

Восьмую строчку в глобальном масштабе и вторую в арабском мире по запасам занимает Саудовская Аравия, там добывается больше газа, чем в Алжире, Египте и Нигерии вместе взятых. Также Королевство располагается на шестой позиции по добыче природного газа. Несмотря на это, в 2021 году саудиты вовсе не экспортировали голубое топливо. У Эр-Рияда нет такого излишка, который позволил бы прийти на помощь Европе ближайшей зимой.

Похожая ситуация наблюдается у Омана и ОАЭ. Запасы газа Кувейта эквивалентны запасам Египта, тогда как население в 22 раза меньше. При этом Кувейт прибегает к импорту голубого топлива. Бахрейн по газовым запасам располагается на последней строчке среди стран Персидского залива. Количества топлива не хватает даже для собственного потребления страны.

Анкара, Зоя Осколкова

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