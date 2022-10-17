В России подорожают сезонные овощи и фрукты

В России ожидается рост цен на ряд продуктов. В первую очередь подорожают сезонные фрукты и овощи, а также куриные яйца. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Если посмотреть на общую динамику цен и инфляции в странах, с кем мы имеем самый высокий товарооборот, то везде идут двухзначные цифры роста. В Белоруссии не смогли как планировали сдержать цены на уровне 9%. Сейчас в Белоруссии 12-13% и ожидается что к концу года будет уже 20%. Про ЕС и так понятно, что инфляция и цены будут только раскручиваться. В Турции сейчас вообще зашкаливает инфляция в годовом выражении уже составила 83%», – цитирует эксперта «Прайм».

Российские власти предпринимают меры, направленные на сдерживание цен, при этом особых причин для роста стоимости продовольствия не наблюдается. «В стране нет необеспеченного спроса по продуктам и по большей части групп товаров тоже всего хватает», – добавила Лебединская.

По ее словам, стоит ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Динамика стоимости зерновой и мясной продукции будет сохраняться на прежнем уровне.

«Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5%», – отметила собеседница агентства. Лебединская также не исключила возможного снижения стоимости товаров народного потребления: офисной бумаги, канцелярских принадлежностей.

Москва, Зоя Осколкова

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