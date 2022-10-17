В Евросоюзе хотят централизовать 15% закупок газа

Еврокомиссия разрабатывает пакет мер для совместных закупок газа. Один из пунктов регулирует долю топлива, которая должна быть куплена через европейский центральный пункт. Об этом пишет испанская газета El País.

Предложение будет носить добровольный характер, но Еврокомиссия гарантирует минимальное участие на таком уровне, что 15% мощностей газовых хранилищ стран должны быть заполнены топливом, приобретаемым через европейский центральный пункт.

Ожидается, что нововведение будет поддержано странами-участницами на ближайшем саммите в конце этой недели.

По мнению Брюсселя, конкуренция друг с другом государств, входящих в ЕС, из-за поставщиков спровоцировала рост цен на газ. ЕК предполагает, что условия можно будет улучшить, если закупки будут проводиться совместно. В статье уточняется, что Брюссель сумел привлечь к инициативе Германию.

На данный момент хранилища «голубого топлива» в Евросоюзе заполнены на 90%, при этом цены на газ и электроэнергию чрезвычайно высоки и нестабильны. ЕС может воспользоваться единым рынком для продвижения совместных закупок топлива и удержания рыночных цен под контролем.

Кроме этого, большинство стран европейской зоны поддерживают введение предельной цены на газ, но не могут сойтись на том, каким образом сделать это.

Брюссель, Зоя Осколкова

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