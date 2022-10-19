Более 50 ушедших из России компаний готовы работать в Казахстане

Более 50 международных компаний, которые свернули свою деятельность в России из-за санкций, готовы открыться в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

По его словам, в списке кандидатов на релокацию значатся более 300 фирм. «С ними проводили соответствующую работу по информированию о возможностях их работы в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из этого списка изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан», – сказал глава казахского кабмина.

Более того, часть предприятий уже приняли решение и готовы открыть свои офисы. Речь идет о Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni и других, уточнил Смаилов. При этом продолжаются переговоры с автогигантом Toyota.

«Наша задача – максимально привлечь именно производственные их мощности на территорию Казахстана. И для этого у нас есть все те инструменты, которые у нас действуют и для отечественных, и для иностранных инвесторов.(...) Это определенные налоговые преференции, регуляторные преференции. Ну и плюс поддержка со стороны местных исполнительных органов в части инфраструктуры», – заключил глава правительства.

Астана, Зоя Осколкова

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