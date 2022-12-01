В России на треть уменьшилось число личных хозяйств и огородов

За последние пять лет число личных подсобных хозяйств в России сократилось почти на треть. При этом площадь среднего участка выросла на 20%. Об этом свидетельствуют данные, полученные по итогам микропереписи, проведенной Росстатом.

В 2021 году по сравнению с 2016 годом число сельскохозяйственных организаций сократилось на 13,6% (с 36 тысяч до 31,1 тысячи организаций), количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – на треть (со 174,8 тысячи до 118,3 тысячи). Количество личных подсобных и индивидуальных хозяйств граждан за прошедшие пять лет также упало почти на 31%, с 23,5 млн до 16,2 млн хозяйств, передает РБК.

На фоне сокращения числа хозяйств наблюдается их укрупнение. «Средний размер фермерского хозяйства в сравнении с 2016 годом увеличился в 1,5 раза», – сообщил замруководителя Росстата Игорь Васильев. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в размере на одно крестьянско-фермерское хозяйство выросла с 226,5 до 351,6 га. У личных подсобных хозяйств средняя площадь выросла на 20%, с 0,5 до 0,6 га.

Все меньше заинтересованности у россиян в посадке картофеля, хотя до сих пор личные подсобные хозяйства остаются главными производителями этого овоща в России. Согласно данным Росстата, в 2021 году на долю хозяйств граждан приходилось более половины – 66% – от общей посевной площади картофеля основных сельхозпроизводителей. При этом граждане сокращают производство картофеля: в 2016 году на долю личных хозяйств приходилось 74% посевных площадей картофеля. Если пять лет назад граждане засеивали под урожай картофеля 40% всех своих сельхозугодий, то в 2021 году – лишь 31%.

Москва, Зоя Осколкова

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