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Пятница, 2 декабря 2022, 10:48 мск

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Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть

Фото: freepik

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Нововведение действует с декабря на сырье, вывозимое за пределы Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышаются до 43,3 доллара за тонну (ранее – 42,7 доллара), на прямогонный бензин – до 23,8 доллара за тонну (23,4 доллара), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла – до 12,9 доллара за тонну (12,8 доллара).

Размер пошлин на нефть и нефтепродукты в Белоруссии меняется регулярно. Так последние три месяца ставки планомерно снижались. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Минск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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