Дефицит импортного меха подстегнул рост цен на шубы в России

Нехватка импортного сырья вынудила магазины сократить ассортимент шуб, а также привела к росту цен на меховые изделия. Тем временем, в России спрос на одежду из меха неуклонно снижается. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Сокращение предложения в изделиях из норки произошло под влиянием двух внешних факторов. Во-первых, после ликвидации датских зверохозяйств в период пандемии коронавируса уменьшилось предложение исходного сырья. Как следствие, цены на сырье выросли – подорожание составило от 50 до 100%. Во-вторых, из-за существенного увеличения процентных ставок по банковским кредитам прекратилась программа льготного потребительского кредитования.

Главным сырьем для производства шуб у отечественных производителей является норка. На этот мех приходится свыше 90% пушно-мехового производства в количественном выражении. Основные производители норки – страны Скандинавии и Прибалтики, Голландия, Россия, Канада, США, а также Китай. По данным Россельхознадзора, на мех норки приходились основные закупки шкур пушных зверей за рубежом.

Проблемы возникли и с логистикой. Из-за нарушения транспортных цепочек оптовая цена на шубы значительно выросла – примерно на 30% год к году, говорят представители меховых фабрик. Сказались на меховой индустрии и антироссийские санкции. Так один из крупных меховых аукционов отказывается работать с российскими компаниями.

Российские производители сырья, анализируя рыночную ситуацию, нарастили и продолжают наращивать объемы. Но не всех устраивает качество отечественного меха. Некоторые считают, что у российской и китайской норки более жесткий волос и менее густой.

В то же время продажи шуб в России падают последние несколько лет, а пандемия и вовсе обвалила этот рынок. Эксперты пока не считают тенденцию снижения равномерной и связывают ее с общей ситуацией в стране: «У кого-то продажи упали на 20%, у кого-то – на 80%. Людям неспокойно, даже мечтавшие купить шубу женщины не знают, смогут ли позволить себе покупать базовые продукты завтра».

Москва, Зоя Осколкова

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