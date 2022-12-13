Говядину и яблоки хотят исключить из списка социально значимых продуктов

Список социально значимых продуктов нужно пересмотреть, исключив из него товары, ограничение цен на которые имеет положительный результат в основном в части психологического эффекта для потребителей. В частности, предлагается удалить из перечня яблоки и говядину. Об этом говорится в исследовании центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

В список социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина – кроме бескостного мяса, а также куры), мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), питьевое молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь), а также яблоки.

Власти могут вмешиваться в ценообразование, если продукт из перечня подорожал более чем на 10% (за исключением сезонного фактора) в течение 60 дней подряд, в этом случае для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Этот механизм был разработан в 2010 году. Изначально порог подорожания, при котором вводилась предельная цена, был выше – 30%, но в конце 2020 года его снизили. Центр агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС ведет мониторинг продовольственной безопасности в России с 2014 года, пишет РБК.

«Общественные дискуссии и действия правительства по ограничению цен имеют положительный результат преимущественно в части психологического эффекта. Учитывая это, в качестве рекомендации было предложено правительству сократить перечень социально значимых продуктов», – говорится в исследовании.

В частности, эксперты предлагают исключить из перечня те продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), или являются в значительной мере импортными (например, яблоки), или занимают в бюджете семей небольшую долю.

Москва, Зоя Осколкова

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