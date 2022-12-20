США рекордно увеличили продажи нефти и могут стать ее нетто-экспортером

В 2022 году другие государства рекордно увеличили закупки нефти из США. По прогнозам аналитиков, в 2023 году Штаты могут еще нарастить добычу и стать нетто-экспортером «черного золота», то есть страной, продающей больше товаров, чем покупает.

В уходящем году, по подсчетам агентства Reuters, у США покупали в среднем 3,4 млн баррелей в сутки. Еще 3 млн баррелей экспорта составляют нефтепродукты. Кроме того, Соединенные Штаты являются одним из основных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) на рынке.

Европейские нефтеперерабатывающие компании покупают американские сорта нефти ради компенсации выпадающих объемов поставок из России, в отношении которой были применены экономические санкции. Вместе с тем, Азия увеличила закупки до 1,75 млн баррелей в сутки.

При этом в ноябре США уменьшили чистый импорт нефти до 1,1 млн баррелей в сутки, что стало минимумом с 2001 года. Чтобы стать чистым экспортером, Штатам необходимо нарастить добычу нефти в следующем году, что вполне возможно, так как по прогнозам спрос на это топливо в мире поднимется до 20,5 млн баррелей в сутки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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