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Пятница, 23 декабря 2022, 13:20 мск

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Цены на запчасти в России подскочили на 30%

За последние 10 месяцев автомобильные запчасти в России подорожали почти на 30%. При этом стоимость некоторых деталей только с октября по декабрь текущего года выросла в три раза. Об этом сообщили в Российском союзе страховщиков (РСА).

«Сравнение средних цен в справочниках запчастей, нормо-часов и материалов, вступивших в силу 19 декабря текущего года, с предыдущей версией этих справочников (от 19 октября) показывает, что в среднем значительных изменений в этих справочниках нет, то есть в целом ситуация с ценами запчастей для большей части марок автомобилей стабилизируется. В среднем рост цен в справочнике от 19 декабря по сравнению со справочником от 19 марта составил 27,7%», – цитирует главу РСА Евгения Уфимцева газета «Известия».

Запчасти для японских марок подорожали в среднем в два раза, а для некоторых моделей – в три. Резкий рост стоимости наблюдается по кузовным деталям. Например, бамперы для отечественных машин производства АвтоВАЗа также выросли в цене в два раза.

Сегодня российский авторынок находится на уровне цен на запчасти, сложившихся в апреле-июне 2022 года. В этот период были введены жесткие экономические санкции, а крупнейшие иностранные производители заявили об уходе из РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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