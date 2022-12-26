Казахстан отказался помогать России в обходе санкций

Казахстан не поддерживает антироссийские санкции, введенные странами Запада, но и не будет помогать РФ обходить ограничительные меры. Об этом в интервью телеканалу NHK заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По его словам, казахская экономика испытывает негативное влияние от экономических санкций против России. Казахстан не присоединился к санкциям, но придерживается принципа, чтобы не быть использованным различными компаниями для их обхода. Астана намерена и в дальнейшем строго соблюдать это правило.

В то же время власти Казахстана предлагают иностранным компаниям, которые решили покинуть Россию, открыть офисы на территории республики. «Доступ к рынку открыт», – подчеркнул министр.

Казахстан положительно воспринимает возможность «взаимовыгодного» сотрудничества с Японией и другими партнерами, а потому может стать промежуточной территорией для движения товаров и транспорта, центром, который связывает Европу и Азию, отметил Тлеуберди.

Астана, Зоя Осколкова

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