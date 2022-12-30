Половина россиян заметили более быстрый рост цен в декабре

Половина россиян считают, что цены в этом месяце росли быстрее, чем раньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Половина респондентов (50%) отметили, что цены росли быстрее, чем раньше. Четверть (26%) уверены, что все дорожает примерно в одном темпе. Еще 6% говорят, что стоимость увеличивается медленнее, чем раньше, а 7% вообще не заметили, чтобы цены менялись. И лишь 1% россиян считают, что товары и услуги подешевели.

Каждый третий (33%) опрошенный думает, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше. Еще 42% уверены, что они будут расти в том же темпе, 8% – что они будут расти медленнее. 7% прогнозируют, что в ближайший месяц цены не изменятся, а 1%, что все подешевеет.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

Москва, Зоя Осколкова

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