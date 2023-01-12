Евросоюзу не хватает денег на независимую космическую программу

Европейский союз испытывает нехватку финансирования для создания независимой космической программы. В результате Европа значительно отстает от в этой сфере от Китая и США. Об этом пишет Financial Times.

По данным аналитиков издания, с 2019 по 2021 год американские инвесторы вложили в космические проекты 330 млрд долларов. При этом в 2022 году весь бюджет Европейского космического агентства составил чуть более 7 млрд евро (около 7,5 млрд долларов).

Недостаток финансирования космических программ связывают с небольшим размером европейских венчурных фондов и их нежеланием участвовать в масштабных космических проектах. Решить эту проблему европейские власти могут, создав схему активного привлечения средств от частных инвесторов.

Европейские инвесторы действуют с осторожностью и стремятся скорее не получить прибыль, а сохранить ее. Тогда как фонды США нацелены на получение максимальной прибыли. Недостаток инвестиций увеличивает отставание ЕС в этой сфере от США и Китая.

Брюссель, Зоя Осколкова

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