В 2022 году россияне вывели за границу большую часть валютных сбережений

В прошлом году граждане России вывели в зарубежные банки больше половины своих валютных сбережений. Об этом свидетельствуют статистические данные Центробанка РФ, который приводит газета «Ведомости».

По состоянию на 1 декабря, россияне хранили за границей 5 трлн рублей, что составляет 58% всех валютных вкладов, пишет издание. При этом депозиты в иностранной валюте занимали 21%, или 8,4 трлн рублей, от всех вкладов населения (40,1 трлн рублей).

В первую очередь отток валютных средств связан с санкциями против России. Граждане на фоне роста рисков хранения валюты в стране и ухудшения условий по депозитам предпочли открыть вклады за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли.

При этом после увеличения лимита на перевод валюты за границу в июле 2022 года суммарный объем валютных сбережений граждан вырос на 1,5 трлн рублей. На 1 февраля прошлого года данный показатель находился на отметке в 7 трлн рублей.

По мнению экспертов, это говорит о том, что интерес к «токсичным» валютам на самом деле никуда не делся, просто сейчас большая часть таких средств хранится за контуром российской банковской системы.

Москва, Зоя Осколкова

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