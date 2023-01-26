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Четверг, 26 января 2023, 08:20 мск

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Экономист объяснил, как эмбарго ЕС повлияет на стоимость бензина

Запрет на поставки в ЕС российских нефтепродуктов, который должен вступить в силу 5 февраля, никак не отразится на внутренних ценах на топливо в России. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Экономист связал это с действующим в стране механизмом демпфера. «Суть его состоит в том, что при высоких ценах на нефть избытки своих доходов нефтяные компании направляют в специальные резервные фонды, а когда цены низкие, они получают оттуда дополнительные ресурсы, чтобы компенсировать свои затраты. За счет этого стоимость топлива для потребителей не реагирует на биржевые колебания цен и меняется в рамках договоренностей, которые существуют между нефтяными компаниями и государством», – пояснил он в комментарии радио Sputnik.

Эксперт полагает, что цены на бензин будут расти в пределах инфляции. Он напомнил, что, по прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году составит 5-7%. «Значит, и повышение цен на бензин будет в пределах этой величины. Это будет растянуто по времени. Если говорить про рядового потребителя, то серьезных изменений ожидать не стоит», – заключил Зубец.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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