В России упал спрос на детское питание и подгузники

Экономия и сокращение рождаемости снизили спрос на детское питание и товары гигиены для детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования NielsenIQ.

В 2022 году россияне купили почти на 7,8% меньше товаров для детей. Самое большое сокращение зафиксировано в сегменте детского питания (овощные и фруктовые пюре, соки, молочные смеси) – его приобретали на 20,2% меньше, чем в 2021 году, передает РБК.

В целом россияне стали экономить на покупке всех основных категорий детского питания, на готовых напитках для детей и молочном питании. Кроме того, на 8,3% упали объемы и проданных подгузников. На 9,6% снизились продажи талька, на 12,1% – детского крема.

При этом россияне покупали меньше в штуках, но тратили больше денег. «В денежном выражении продажи детских продуктов и товаров детской гигиены выросли на 10,5% год к году. Заметно выросли траты на подгузники (их продажи в денежном выражении оказались на 17,7% выше уровня прошлого года), заменители грудного молока (рост на 12,1%), детского молочное питание и напитки для детей – рост на 10,9 и 9,8% соответственно», – следует из данных NielsenIQ.

Как объяснили в «Руспродсоюзе», падение объемов продаж детского питания связано с желанием населения экономить из-за снижения реальных доходов и изменения цен. Во время предыдущего кризиса 2014-2015 годов россияне снижали потребление товаров повседневного спроса, но были не готовы экономить на детях и домашних животных. Нынешняя ситуация также осложняется уходом иностранных брендов и нарушением логистических цепочек.

Вклад в отрицательную динамику потребления детского питания внесло и сокращение рождаемости. По данным Росстата, в январе-ноябре 2022 года рождаемость в России сократилась год к году на 6,8%. За одиннадцать месяцев года в стране родились 1,2 млн детей – на 87,1 тыс. меньше, чем годом ранее.

Москва, Зоя Осколкова

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