В России выросло число жалоб об потребителей финуслуг и инвесторов

В России выросло число жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Об этом сообщает Центробанк РФ.

«Количество жалоб в Банк России выросло на 18% в 2022 году… За год Банк России получил 368 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, основная часть жалоб связана с антироссийскими санкциями. Большинство таких обращений были направлены в первом полугодии. Тема санкционных ограничений касалась в основном жалоб на кредитные организации – 27,6 тысячи обращений. «Чаще всего они касались снятия и переводов иностранной валюты, реструктуризаций и кредитных каникул», – отметили в Центробанке.

Если не учитывать тему санкций, то в целом число жалоб на банки снизилось. По мнению регулятора, этому способствовал поведенческий надзор ЦБ за тем, как кредитные организации соблюдают нормы закона против навязывания платных услуг.

Снизилось и число жалоб на МФО (на 5,6%, до 47 тысяч). Вместе с тем, участились обращения по теме мошенничества, в том числе оформление злоумышленниками займов на чужое имя – на 38,6%.

Москва, Зоя Осколкова

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