В России резко выросла стоимость свидания для влюбленных

В России значительно возросла сумма, которая потребуется влюбленным для свидания. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Tinkoff Data.

Аналитики учитывали средние траты на стандартный для свидания набор, в который вошли две поездки на такси, ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино и цветы. Если в прошлом году на это понадобилось бы 5109 рублей, то в 2022 году – в 5802 рубля.

Таким образом, в 2023 россияне потратят на свидание на 14% больше, чем год назад. При этом за последние пять лет индекс вырос на 35%. По словам аналитиков, рост показателя год к году происходит в основном за счет увеличения среднего чека в заведениях общепита – романтический ужин подорожал на 25%.

Дороже всего свидание обойдется жителям столицы – москвичи отдадут в среднем 8675 рублей. Меньше всего потратят парочки, проживающие в Перми, – 4629 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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