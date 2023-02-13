российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 февраля 2023, 14:54 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

За год цены на духи в России подскочили на 17%

В России за год выросла средняя стоимость парфюма. Об этом свидетельствуют данные, полученные с помощью системы маркировки «Честный знак».

«По итогам января 2023 года средняя цена на парфюмерию составила 1822 рубля, что на 17% больше, чем по итогам января 2022 года… По состоянию на 1 февраля, в магазинах и на складах сформированы запасы из почти 140 миллионов флаконов. Это на 13,4% больше, чем год назад, когда запасы были на уровне 123,3 миллиона», – говорится в сообщении оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Игроки парфюмерного рынка заранее готовятся к повышению потребительского спроса, который традиционно наблюдается в феврале и марте. По словам экспертов ЦРПТ, в этом году сформированы более значительные запасы, что во многом обусловлено успешной перенастройкой логистических цепочек.

Из того объема духов, которые сейчас находятся в обороте, 56,5% – продукция отечественного производства, а 43,5% – импортного. Чаще всего парфюмерию в Россию везут из Франции, Испании и Турции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

В России резко выросла стоимость свидания для влюбленных / Производители маскируют недолив молока указанием веса, а не объема / Британцев ждет рекордный рост счетов за воду / Цены на домашний интернет подскочили в Москве на 10% / Инфляционные ожидания россиян остаются на повышенном уровне – Банк России / В России упал спрос на детское питание и подгузники / Темпы роста цен в Токио стали рекордными за 40 лет / На Урале подорожали овощи, сосиски и соль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Рост цен,