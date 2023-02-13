За год цены на духи в России подскочили на 17%

В России за год выросла средняя стоимость парфюма. Об этом свидетельствуют данные, полученные с помощью системы маркировки «Честный знак».

«По итогам января 2023 года средняя цена на парфюмерию составила 1822 рубля, что на 17% больше, чем по итогам января 2022 года… По состоянию на 1 февраля, в магазинах и на складах сформированы запасы из почти 140 миллионов флаконов. Это на 13,4% больше, чем год назад, когда запасы были на уровне 123,3 миллиона», – говорится в сообщении оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Игроки парфюмерного рынка заранее готовятся к повышению потребительского спроса, который традиционно наблюдается в феврале и марте. По словам экспертов ЦРПТ, в этом году сформированы более значительные запасы, что во многом обусловлено успешной перенастройкой логистических цепочек.

Из того объема духов, которые сейчас находятся в обороте, 56,5% – продукция отечественного производства, а 43,5% – импортного. Чаще всего парфюмерию в Россию везут из Франции, Испании и Турции.

Москва, Зоя Осколкова

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