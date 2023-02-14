В России впервые за семь лет снизилось количество случаев хищения денег с банковских счетов

В 2022 году впервые за последние семь лет снизилось количество случаев хищения денег с банковских счетов россиян. При этом сумма ущерба выросла. Об этом сообщает Центробанк РФ.

«В прошлом году количество операций без согласия клиентов по сравнению с 2021 годом снизилось на 15,31%, до 877 тысяч», – говорится в релизе, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году. В то же время размер ущерба от действий кибермошенников увеличился на 4,29% – 14,2 млрд рублей.

«Как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете. Однако в прошлом году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы – мобильный и интернет-банкинг», – рассказали в Центробанке.

Заполучив доступ к сервисам, преступники могут похитить деньги со счета, а также оформить кредит на ничего не подозревающего гражданина. Больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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