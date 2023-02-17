ФОМ: более трети россиян заметили рост цен на мясо и рыбу

За последний месяц более 40% россиян заметили, что мясо и птица подорожали. Каждый третий отметил рост цен на рыбу и морепродукты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Респонденты отвечали на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены, по их мнению, заметно выросли за последний месяц. 41% назвали мясо и птицу (против 36% неделей ранее), рыбу и морепродукты – 33% (31% неделей ранее), молоко и молочную продукцию – 36% (31%).

Каждый пятый опрошенный отметил подорожание товаров для гигиены и моющих средств. Четверть (25%) россиян заявили о росте цен на одежду и обувь, 21% – на электронику и бытовую технику, а также стройматериалы. 36% считают, что выросла стоимость лекарств и медикаментов. 22% заметили рост цен на бензин.

То, что стоимость жилищно-коммунальных услуг выросла, считают 41% (42% неделей ранее), медицинских услуг – 22% (21%), услуг пассажирского транспорта – 19% (17%), бытовых услуг – 16% (15%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»