Производители электроники просят защиты от китайских конкурентов

Российские производители электроники и полупроводников попросили ввести заградительные пошлины на ввоз смарт-карт из Китая. Компании обеспокоены тем, что отсутствие пошлин стимулирует импорт в ущерб отечественным фабрикам.

АНО «Телекоммуникационные технологии» направила письмо в Минпромторг, в котором просит ввести пошлины на ввоз смарт-карт (SIM-карты, банковские и транспортные карты) в размере 50-100%, пишет «Коммерсант». В настоящее время пошлина на ввоз готовых смарт-карт обнулена, а на компоненты составляет в среднем 7%.

По мнению игроков этого рынка, нынешняя ситуация ставит отечественные компании «в заведомо проигрышные условия». Дело в том, что до 2022 года российские компании закупали чипы у европейских поставщиков, которые получили сертификаты НСПК, позволяющие использовать их компоненты в российских банковских картах.

«Весной поставки европейских чипов прекратились, и мы стали экстренно искать китайские аналоги. НСПК сертифицировал их, и эти чипы были заведены в банки. Теперь китайские производители хотят выйти на российский рынок платежных карт самостоятельно, а не через поставки чипов», – говорит один из собеседников издания.

Производители опасаются экспансии в РФ китайских компаний. «Выход китайцев на рынок России убьет российских производителей карт», – поясняет источник. Разница цены китайской карты и российской с импортным чипом может достигать 500%.

Москва, Зоя Осколкова

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