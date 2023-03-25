В ЕС обсуждают санкции за помощь России в обходе западных ограничений

Евросоюз готовится наложить санкции в сфере торговли на государства, которые, по мнению Брюсселя, оказывают помощь России в обходе введенных против нее ограничений, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на документ ЕС.

Издание отмечает, что должностные лица ЕС обратили внимание на рост экспорта в Центрально-Азиатские страны таких товаров, как стиральные машины и подержанные автомобили. Сначала такие страны хотят предупредить о последствиях, но позже могут последовать и торговые ограничения, говорится в статье, которую цитирует РБК.

После начала российской военной операции на Украине США и ЕС ввели несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе на сотни товаров, поставляемых с Запада. Однако уже в конце марта 2022 года власти России узаконили «параллельный импорт» – ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака. Импорт таких товаров из соседних с Россией стран вырос на сотни процентов. К концу декабря в рамках этого механизма в страну ввезли 2,4 млн т товаров на сумму свыше $20 млрд.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден по итогам совместной встречи заявили, что обсуждали проблемы, связанные с обходом санкций против России. По словам руководителя ЕК, основное внимание будет сфокусировано на соблюдении санкций и предупреждение обхода ограничительных мер. «В рамках этого мы вместе предпринимаем новые шаги, чтобы нацелиться на дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы подорвать поддержку России в ведении войны из любого уголка мира, где она идентифицирована», – говорится в совместном заявлении фон дер Ляйен и Байдена.

Брюссель, Светлана Антонова

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