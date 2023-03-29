В России стоимость организации концертов артистов подорожала на треть

В России на 30% выросла стоимость производства шоу артистов. Главные причины – санкции и проблемы с логистикой. Об этом пишут «Известия».

В последнее время увеличились почти все статьи расходов на организацию концертов – сценическое оборудование, декорации, костюмы, спецэффекты, затраты на технический персонал и транспорт. При этом сами шоу стали вынужденно скромнее и дешевле с точки зрения технологической оснащенности и сценографии.

По словам игроков шоу-бизнеса, на рост цен повлияло много разных факторов. Среди них санкции и сложности с логистикой. Например, некоторые позиции сценического оборудования сейчас запрещено привозить в Россию. Поэтому организаторы и прокатчики начинают все больше присматриваться к российским производителям.

Сами артисты пока глобальных изменений не заметили и значительно повышать стоимость билетов не планируют. Однако не исключено, что в ближайшее время они подорожают. Это может произойти из-за спроса, который практически восстановился после пандемии.

Москва, Зоя Осколкова

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